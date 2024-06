Wächterpreis-Verleihung Bitte kontinuierlich, kritisch, konstruktiv

Für die Verleihung des Wächterpreises hat Nathanael Liminski Termine in Nordrhein-Westfalen sausen lassen. Der Medienminister und Staatskanzleichef des Landes wollte die Gelegenheit nutzen, im Frankfurter Römer als Festredner Grundsätzliches über den Journalismus und die Medienlandschaft zu formulieren. Die ausgezeichneten Texte zeigten, dass Journalismus „kontinuierlich, kritisch und konstruktiv sein muss, um relevant zu bleiben“, mahnte der CDU-Politiker, selbst Sohn eines Journalisten. In sozialen Medien finde „eine konfuse Kakofonie“ statt. „Meinungen und Fakten sind schwer auseinanderzuhalten. Absender bleiben oft anonym. Es wundert da niemanden, dass viele Menschen überfordert und hilflos davorstehen, am liebsten Augen und Ohren verschließen.“ Das biete Verschwörungstheorien Raum. Der Wächterpreis strafe alle Lügen, „die glauben, dass Politik und Medien Hand in Hand arbeiten“.