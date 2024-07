Trends bei Vornamen Früher war mehr Jürgen

Das liegt einerseits an Zuwanderern, die ihren Kindern häufig Namen aus dem Kulturraum ihrer jeweiligen alten Heimat geben – slawisch, arabisch, afrikanisch. Der Name Mohammed etwa ist in Deutschland dennoch weniger verbreitet als häufig angenommen. Der beliebteste Vorname der Welt belegt in Deutschland laut GfdS derzeit Platz 15 bei den Jungennamen. Zudem nimmt die Namensvielfalt derzeit zu, da die Entscheidungsträger in den Standesämtern liberaler und offener für Namen geworden sind, zu denen sich die Eltern inspirieren lassen.