BGH kippt Urteil Ehepaar nach vorgetäuschtem Tod auf Ostsee erneut vor Gericht

In 13 weiteren Fällen - also dem versuchten Betrug von anderen Versicherungen - wurden die Angeklagten damals freigesprochen. Diese Freisprüche aber hob der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig auf. Er beanstandete, dass das Landgericht nicht geprüft habe, ob die Angeklagten sich wegen Verabredung zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrug oder wegen des betrügerischen Abschlusses der Versicherungsverträge strafbar gemacht hatten.