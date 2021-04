Ratschläge vom Nabu : Von Jahr zu Jahr gibt es weniger Schwalben

Wetzlar Gründe für den Schwalbenschwund sind fehlende Nistplätze und nicht genügend Insekten als Nahrung. Haus- und Gartenbesitzer können dabei helfen, die Bedingungen für die Vögel zu verbessern.

Da Schwalben immer weniger Nistplätze finden, rät der Naturschutzbund Nabu zu künstlichen Nisthilfen. Viele Hausbesitzer setzten sich inzwischen für den Schwalbenschutz ein, teilte der Nabu Hessen am Mittwoch in Wetzlar mit. Die Kunstnester sollten in mindestens 2,50 Meter Höhe unter den Dachvorsprüngen angebracht werden.