Unfälle und Vollsperrung : Lkw verliert auf der A81 tonnenweise Getreide

Die Vollsperrung der A81 dauerte in den Morgenstunden noch an (Symbolfoto). Foto: dpa

Großrinderfeld Gut 26 Tonnen Roggen hatte ein Lkw geladen, der in der Nacht umstürzte und mehrere Unfälle verursachte. Die Vollsperrung der A81 in Baden-Württemberg dauerte in den Morgenstunden noch an.

Ein umgestürzter Lastwagen und seine Ladung haben in der Nacht zur Vollsperrung der A81 im Norden Baden-Württembergs geführt. Nachdem ein Vorderreifen geplatzt war, verlor ein 38-jähriger Lkw-Fahrer am Montagabend bei Großrinderfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen war Polizeiangaben zufolge in Richtung Heilbronn unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke und kippte auf den Mittelstreifen.

Der Laster hatte gut 26 Tonnen Roggen geladen, die sich sich über die komplette Fahrbahn Richtung Heilbronn verteilten. Auch die linke Spur der Gegenfahrbahn wurde unter dem Getreide begraben. Zudem ragten der Sattelzug sowie Teile der Leitplanke nach dem Unfall auf die Fahrbahn Richtung Würzburg. Dort streiften Autos die Leitplanke oder kamen ins Schleudern.



Insgesamt waren von den Folgen des Unfalls sechs Wagen betroffen. Aber nur der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Es entstanden Sachschäden ih Höhe von rund 200.000 Euro.

Die A81 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung dauerte am frühen Morgen noch an.

