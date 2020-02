Umzüge in Hessen unterbrochen : Auto fährt absichtlich in Karnevalszug – mehrere Dutzend Verletzte

Volkmarsen Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in den Rosenmontagszug gefahren und hat mehrere Dutzend Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Der Mann wurde festgenommen, alle Züge in Hessen sind abgebrochen worden.

Alle Fastnachtsumzüge in Hessen sind vorsichtshalber abgebrochen worden. Ob die für morgen geplanten Veranstaltungen im Straßenkarneval stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher. Man stehe auch mit Sicherheitsbehörden in NRW in Kontakt.

Katharina A. war zu Besuch bei einer Freundin, um den Karnevalszug zu sehen. Sie stand eigenen Angaben zufolge am Fenster und schaute auf die Straße heraus. „Da habe ich einen silbernen Mercedes-Kombi gesehen, der an der Straße geparkt stand. Plötzlich fuhr der Wagen los in Richtung der Karnevalisten. Und das Auto beschleunigte dabei“, sagte A. unserer Redaktion. „Der fuhr in die Leute, nahm alles mit, was ihm in den Weg kam. Das hat der meiner Meinung nach absichtlich gemacht“, sagte A. „Der Wagen kam dann in Höhe des Supermarktes Rewe zum stehen. Ich bin dann raus auf die Straße, um den Leuten zu helfen.“