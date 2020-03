Eine Woche nach Auto-Attacke : Die Gewalttat von Volkmarsen und die Frage nach dem „Warum?“

Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle in Volkmarsen Spuren auf. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Volkmarsen Ein Auto rast in eine Menschenmenge. Die Gewalttat erschüttert die Kleinstadt Volkmarsen - und weit darüber hinaus. Eine Woche danach ist der Alltag in Nordhessen zurück - doch die Tat wirkt nach.

Eine Reihe abgebrannter Kerzen auf der Kirchenmauer - das ist zunächst alles, was in Volkmarsen noch an die Gewalttat vor einer Woche erinnert. Am Rosenmontag raste ein Autofahrer in eine Menschenmenge, nun sind alle sichtbaren Spuren des Vorfalls verschwunden. In dem Supermarkt hinter dem Tatort herrscht normaler Betrieb. Doch: „Die Ruhe täuscht“, sagt Volkmarsens parteiloser Bürgermeister Hartmut Linnekugel.