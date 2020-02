Auto-Attacke auf Karnevalszug : 29-jähriger Fahrer in Volkmarsen war nicht alkoholisiert

Fahrzeuge der Polizei und Feuerwehr stehen an der Stelle, wo ein 29-Jähriger sein Auto in einer Menschenmenge fuhr. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Frankfurt am Main/Volkmarsen Ein 29-Jähriger war während des Rosenmontagszugs im nordhessischen Volkmarsen in eine Menschenmenge gerast. Nun gibt die Staatsanwaltschaft bekannt: Der Fahrer war nicht alkoholisiert. Sein Motiv bleibt aber zunächst unklar.

Der Mann, der am Montag mit einem Auto in der nordhessischen Stadt Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, war nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag. Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig.