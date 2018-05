Vogelschläge: Zusammenstöße mit Vögeln kosten deutsche Airlines Millionen

Stuttgart Zusammenstöße von Vögeln mit startenden oder landenden Flugzeugen sind nicht nur sehr heikel, sie kosten die Airlines auch Millionen. Falken, Hunde und Füchse helfen ihnen beim Sparen.

Kollisionen von Flugzeugen mit Vögeln oder Wildtieren kosten nach Berechnungen von Experten allein die deutschen Airlines Jahr für Jahr zwischen 17 und 45 Millionen Euro. Weltweit ist von einem Schaden von alljährlich bis zu 1,7 Milliarden Euro auszugehen, wie Christian Hellberg vom Deutschen Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) am Mittwoch anlässlich einer Jahrestagung in Stuttgart mitteilte.

Notlandung auf dem Hudson River ist der berühmteste Fall

Der wohl berühmteste Fall, der wie durch ein Wunder glimpflich verlief: 2009 gerieten in New York Gänse in Triebwerke eines Jets. Der Pilot musste auf dem Hudson River notlanden - alle 155 Menschen an Bord wurden gerettet.