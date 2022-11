Vogelgrippe-Alarm : Besucher müssen Berliner Zoo räumen

Besucher lesen den Aushang am geschlossenen Tor am Eingang zum Berliner Zoo. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Berlin Der Berliner Zoo ist am Freitag wegen eines Falls von Vogelgrippe geschlossen und geräumt worden. Dies bestätigten die Zooverwaltung und die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Wann der Zoo wieder öffnen kann, blieb zunächst unklar.

Die Infektion bei einem verstorbenen Hammerkopf - einem etwa 50 Zentimeter hohen Stelzvogel - fiel nach Angaben des Zoos bei einer Routinekontrolle auf. Da die Vogelgrippe seit einigen Jahren auch in Mitteleuropa immer häufiger auftrete, würden im Zoo und Tierpark Berlin verstorbene Vögel stichprobenartig untersucht. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg und das Nationale Referenzlabor für aviäre Influenza hätten das Ergebnis bestätigt. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Die sogenannte aviäre Influenza ist bekannt als Vogelgrippe oder Geflügelpest. Das Virus dahinter heißt H5N1. Es ist bisher nur in seltenen Einzelfällen mit Infektionen beim Menschen in Verbindung gebracht worden. In Vogelbeständen kann es sich jedoch leicht ausbreiten - für sie ist es eine tödliche Gefahr.