Im Volkslied besungen, in der Bibel geschmäht : Wiedehopf ist Vogel des Jahres 2022

Berlin Zum zweiten Mal durften alle Deutschen über den Vogel des Jahres abstimmen. Nachfolger des Rotkehlchens wird nun der Wiedehopf. Die exotisch wirkende Art ist so bekannt wie bedroht - und ganz schön einfallsreich.

Ebenfalls zum zweiten Mal gab es dazu eine öffentliche Wahl. Bundesweit wurden rund 143.000 Stimmen abgegeben, davon 45.523 für den Wiedehopf. Früher hatten stets Experten über die Kür entschieden. Doch zum 50. Geburtstag dieser ältesten Jahresart-Aktion riefen der verantwortliche Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Berlin und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogelschutz (LBV) aus dem fränkischen Hilpoltstein, erstmals jedermann zum Mitmachen auf. Nachdem vergangenes Mal Tierfreunde aus den über 300 in Deutschland vorkommenden Arten auswählen konnten, sortierte nun ein Fachgremium fünf Schnäbel vor. So soll das Prozedere jetzt immer laufen.

Der Name ist vermutlich lautmalerischen Ursprungs und stammt von den "Hup, hup, hup"- oder "Upupup"-Rufen der gut amselgroßen Art. Ihr Kopf, Nacken und Hals leuchten wie die Scheitelfedern orange-braun. Die Spitzen der aufstellbaren Federhaube sind schwarz, das Schwanzende auch. Der vordere Schwanzteil sowie Rücken und Flügel schillern in einem schwarz-weißen Bandmuster. Markant ist ferner der dunkle Schnabel: Er ist nach unten gebogen und bis zu sechs Zentimeter lang.

Früher war dieser Anblick in Deutschland alltäglich, das zeigt die Wiedehopf-Zeile in der "Vogelhochzeit", in der ansonsten auch heute noch halbwegs häufige Arten wie Star und Kuckuck vorkommen. Apropos: Im Volksmund heißt der Wiedehopf auch "Kuckucks Küster", da er im Frühling etwas eher als dieser aus dem Süden zurückkehrt - also früh dran ist wie ein fleißiger Kirchendiener. Längst aber ist der Wiedehopf eine derartige Rarität geworden, dass der LBV dazu aufruft, Sichtungen zu melden.