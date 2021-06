„Stunde der Gartenvögel“ 2021 : Deutschlands Vogelbestände seit Jahren weitgehend stabil

Berlin Bei der „Stunde der Gartenvögel“ waren die Deutschen aufgefordert, Vögel in Gärten und Parks zu zählen. 3,1 Millionen Tiere wurden gezählt. Rückgänge gab es demnach vor allem bei Insektenfressern.

Der Vogelbestand in Deutschlands Dörfern und Städten erweist sich laut Naturschutzbund (Nabu) und Landesbund für Vogelschutz (LBV) in den vergangenen 15 Jahren weitgehend stabil. Bei der jüngsten bundesweiten Vogelzählung „Stunde der Gartenvögel“ am Himmelfahrtswochenende wurden aus über 95.000 Gärten und Parks über 3,1 Millionen Vögel gemeldet, teilte der Nabu am Mittwoch in Berlin mit. Mehr als 140.000 Menschen beteiligten sich an der Zählung.