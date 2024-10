Großeinsatz Verdacht auf gefährliche Infektion – Bahnsteige in Hamburg gesperrt

Zwei Gleise des Hamburger Hauptbahnhofes wurden am Mittwochnachmittag gesperrt. Fahrgäste aus dem ICE aus Frankfurt sollen eine Virus-Infektion aus Ruanda mitgebracht haben, berichtet das „Hamburger Abendblatt“. Während der Zugfahrt entwickelten sie Symptome. Bei einer der Personen soll es sich um einen Medizinstudenten handeln, der zuvor in Ruanda einen Menschen untersucht haben soll, der an einer hochansteckenden Krankheit leidet. Dabei könnte es sich um das Marburgvirus handeln, berichtet auch die „Bild“-Zeitung. Eine offizielle Bestätigung für diesen Verdacht gibt es noch nicht.