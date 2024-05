Entscheidung des EuGH Personalmangel am Flughafen kann unter Umständen Verspätung rechtfertigen

Ein Mangel an Personal für die Gepäckverladung kann als außergewöhnlicher Umstand gelten, der eine Flugverspätung rechtfertigt. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag zu einem Fall aus Deutschland. In einem solchen Fall müsste die Airline den betroffenen Passagieren keine Entschädigung zahlen – ob im konkreten Fall allerdings wirklich ein außergewöhnlicher Umstand vorliegt, muss nun das deutsche Gericht beurteilen. (Az. C-405/23)