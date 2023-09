Grillen, Sägen, Saunieren Diese ungewöhnlichen Meisterschaften gibt es in Deutschland

Tennis, Basketball und in der Bundesrepublik vor allem Fußball: In all diesen Sportarten werden Jahr für Jahr Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Die Fußball-Bundesliga überstrahlt dabei nahezu alle Meister in den anderen Sportarten, doch auch die Handball-Bundesliga oder die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik finden in der Berichterstattung statt. Alle Sportler sind absolute Profis und trainieren täglich hart für ihren Erfolg.