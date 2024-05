Intensive Suche nach Sechsjährigem Ermittler krempeln Suche nach Arian komplett um

Ermittlerteams sollen am Mittwoch gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei von Haus zu Haus gehen und die Nachbarn befragen. Auch direkt am Fluss will die Polizei erneut suchen. Sie planen am Donnerstag, die Oste - einen Nebenfluss der Elbe - in beide Richtungen unter die Lupe zu nehmen. Die Ermittler setzen dabei Sonarboote ein, Taucher und spezielle Spürhunde sollen sie unterstützen.