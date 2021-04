Fall Isabella : Vermisste 16-Jährige wieder zurück in Deutschland

Vermisste 16-Jährige wieder zurück in Deutschland

Das Seineufer in Paris (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Ena

Celle Die zuvor vermisste Isabella aus Celle ist am Donnerstagmorgen aus Frankreich nach Deutschland zurückgekehrt. Die 16-Jährige sei äußerlich körperlich unversehrt und wieder in der Obhut ihrer Eltern, teilte die Polizei mit.

Der Vater war am Mittwoch in die Nähe von Paris gereist, um seine seit dem 22. März verschwundene Tochter abzuholen. Die Ermittlungen zu der Reise des Mädchens dauerten noch an. „Nach aktuellem Stand gibt es bislang keine konkreten Anhaltspunkte für eine Straftat“, sagte eine Polizeisprecherin.