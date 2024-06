Leiche gefunden Vermisste Neunjährige in Sachsen möglicherweise tot aufgefunden

Die Neunjährige aus Döbeln im Landkreis Mittelsachsen war am Montag vergangener Woche zuletzt gesehen worden. Das Kind erschien an dem Tag nicht in der Schule. Nachdem das Kind am Nachmittag nicht nach Hause kam, hatte seine Familie eine Vermisstenanzeige erstattet. Die Ermittlungen werden von der Chemnitzer Kriminalpolizei sowie einer Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen geführt.