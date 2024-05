Baden-Württemberg Streit um Pfandflasche eskaliert – Mann wird niedergestochen

Beim Streit um eine Pfandflasche in Uhldingen-Mühlhofen in Baden-Württemberg ist nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei ein Mann schwer verletzt worden. Ein 66-Jähriger habe bei einem Glascontainer nach Leergut gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei er am Dienstag mit einem Unbekannten wegen einer Flasche in Streit geraten. Während der Auseinandersetzung soll der Mann dem 66-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben.