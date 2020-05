Staatsschutz ermittelt : Verletzte bei Attacke auf Kamerateam der „heute-show“

Berlin Ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung “heute-show“ ist am Mai-Feiertag in Berlin von mehreren Menschen angegriffen worden. Es kam zu Festnahmen. Der Staatsschutz ermittelt. Der Deutsche Journalistenverband spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit.

Die aktuelle Ausgabe der "heute-show" wurde am Freitagabend ausgestrahlt. Der Vorfall in Berlin wurde in der Sendung aber nicht thematisiert, da diese schon am frühen Nachmittag aufgezeichnet worden war.