Fußgänger häufiger ums Leben gekommen Mehr Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben als im Vorjahr

Gemessen an der Einwohnerzahl starben die meisten Menschen bei Unfällen in den Bundesländern Sachsen-Anhalt (59 Getöteten je eine Million Einwohner) und Niedersachsen (52). Der Bundesschnitt lag 2023 bei 34 Verkehrstoten je eine Million Einwohner. Weit darunter lagen aufgrund der Siedlungsstruktur wieder die Stadtstaaten. So gab es in Berlin im vergangenen Jahr nur neun Verkehrstote auf eine Million Einwohner, in Hamburg 15 und in Bremen 18.