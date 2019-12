Vorfall in Dresden : Verkehrsbetriebe verbieten ausländerfeindlichem Busfahrer die Weiterfahrt

Dresden Er hatte ein Schild mit der Aufschrift „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“ in Frakturschrift an der Scheibe des Busses befestigt. Jetzt darf der Mann nicht mehr auf den Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe fahren.

Ein Dresdner Busfahrer des öffentlichen Nahverkehrs, der am Montagmorgen mit einem ausländerfeindlichen Slogan am Busfenster unterwegs war, darf nicht mehr auf den Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) tätig sein. Das bestätigte eine DVB-Sprecherin am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Dresden. Mehrere Medien hatten zuvor über den Vorfall berichtet.