Verkehr Überall in Deutschland Sommerferien – gibt es Stau-Chaos?

Am Sonntag staute es sich deutschlandweit dennoch vielerorts. Besonders betroffen war die bayerische A8 in Richtung Salzburg, wo der ADAC von mehreren Staus berichtete. Bei Bad Aibling und am Grenzübergang bei Bad Reichenhall reihten sich die Autos auf je acht Kilometer Länge. In der Region um Stuttgart maß der ADAC elf Kilometer. Auf der A5 bei Karlsruhe stockte der Verkehr auf einer Länge von zehn Kilometern und auf der A1 bei Osnabrück auf zwölf.