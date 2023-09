Reiseverkehr und Sperrungen Heute droht in NRW Stau durch Ferienstart und Feiertag

Auch an den großen Flughäfen in NRW dürfte der Andrang am Wochenende größer als üblich werden. Am Flughafen Köln-Bonn rechnet man mit rund 635.000 Fluggästen während der Herbstferien - rund sieben Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr. Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens teilte mit: „Wir rechnen mit rund 80.000 Fluggästen am Freitag, das wäre der passagierstärkste Tag in diesem Jahr.“