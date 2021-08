Giftanschlag an der TU Darmstadt : 40-köpfige Soko hat Mordermittlungen aufgenommen

Giftanschlag an der TU Darmstadt

Update Darmstadt Am Montag mussten sich sieben Menschen wegen Vergiftungserscheinungen in ärztliche Behandlung begeben, nachdem sie auf dem Campus Getränke zu sich genommen haben. Jetzt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag.

Nach dem Auftreten von Vergiftungserscheinungen bei sieben Menschen an der Technischen Universität (TU) Darmstadt sind Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des versuchten Mordes gegen Unbekannt eingeleitet worden. Eine 40-köpfige Mordkommission wurde eingerichtet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der südhessischen Stadt am Dienstag mitteilten. Nach derzeitigen Erkenntnissen liege einen Tag nach den Vorfällen keine akute Gefährdung mehr vor.