1990 kam es zu Zusammenschlüssen der Dortmunder Einrichtung mit anderen Organisationen des Steinkohlebergbaus zur Deutschen Montan Technologie DMT und zur Verlegung 2002 in das Carl-Beyling-Haus in Bochum. Heute besteht das Unternehmen unter dem Namen DEKRA Testing and Certification GmbH mit Standorten unter anderem in Stuttgart, Dresden, München, Essen und Bochum. Was mit dem Gebäude der „Deutsche Montan Technologie GmbH“ in Dortmund passieren wird, ist noch unklar. Das Areal ist riesig und zum Teil noch gut erhalten. Jedoch ist vieles mit Graffiti besprüht und alle Fenster sind zerschlagen (Foto).