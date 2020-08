Verfolgungsjagd in Osnabrück : Elfjähriger flüchtet mit Kleinbus vor der Polizei

Osnabrück Ein elfjähriger Junge hat die Osnabrücker Polizei ganz schön auf Trab gehalten: Bei der Verfolgungsjagd in seinem Neunsitzer ist er über rote Ampel und gegen parkende Autos gefahren.

In einem Kleinbus und mit teils zu hohem Tempo ist ein Elfjähriger in der Nacht zum Dienstag vor der Polizei in Osnabrück geflüchtet und hat dabei mehrere Autos beschädigt. Die Beamten wollten den in Schlangenlinien und ohne Licht fahrenden neunsitzigen Bus kontrollieren. Dessen Fahrer habe aber nicht auf die Anhaltesignale reagiert, sondern Gas gegeben, teilte die Polizei mit.