Vereinigung „Revolution Chemnitz“: Polizei nimmt sechs mutmaßliche Rechtsterroristen fest

Die Polizei hat in Sachsen und Bayern sechs Männer festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa

Karlsruhe/Chemnitz Ein Einsatzkommando der Polizei hat am Montagmorgen in Sachsen und Bayern sechs Mitglieder einer selbsternannten Bürgerwehr festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hat am Montagmorgen sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde ermittelt gegen eine selbsternannte Chemnitzer „Bürgerwehr“ namens „Revolution Chemnitz“. Zudem werden mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht. An dem Einsatz sind insgesamt mehr als 100 Beamte der sächsischen Polizei beteiligt.