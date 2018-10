Vereinigung „Revolution Chemnitz“: Polizei nimmt sechs mutmaßliche Rechts-Terroristen fest

Karlsruhe/Chemnitz Ein Einsatzkommando der Polizei hat am Montagmorgen in Sachsen und Bayern sechs Mitglieder einer selbsternannten Bürgerwehr festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hat am Montagmorgen sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde ermittelt gegen eine selbsternannte Chemnitzer „Bürgerwehr“ namens „Revolution Chemnitz“. Zudem werden mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht. An dem Einsatz sind insgesamt mehr als 100 Beamte der sächsischen Polizei beteiligt.

Die sechs festgenommenen Deutschen sollen mit dem bereits in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten Christian K. führende Rollen in der rechtsextremen Szene eingenommen haben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Außerdem sollen sie Angriffe auf Ausländer und Andersdenkende beabsichtigt haben.

Fünf der Männer sollen am 14. September bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroimpulsgerät mit weiteren gewaltbereiten Rechtsextremen auf der Schlossteichinsel in Chemnitz mehrere Ausländer angegriffen und verletzt haben. Ein Opfer wurde durch den Wurf einer Glasflasche am Hinterkopf verletzt. Der Übergriff sollte den Ermittlungen zufolge ein „Probelauf“ für die am Tag der deutschen Einheit geplante Tat sein. Christian K. war daraufhin von der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen worden und befindet sich seither in Untersuchungshaft.