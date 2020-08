Verdächtiger im Fall Maddie : Landgericht Kiel prüft neuen Antrag

Kiel/Hannover Der Verdächtige im Fall Maddie will eine Haftstrafe wegen Drogenhandels früher beenden und reicht ein neuen Antrag auf Haftentlassung ein. Aktuell sitzt er in Kiel eine Gefängnisstrafe ab.

Im Fall Maddie will das Landgericht Kiel prüfen, ob es für einen erneuten Antrag auf vorzeitige Haftentlassung des Verdächtigen zuständig ist. Der 43-Jährige sitzt derzeit in Kiel eine Gefängnisstrafe von 21 Monaten wegen Drogenhandels ab, die das Amtsgericht Niebüll vor einigen Jahren verhängt hatte. Haft-Ende ist der 7. Januar 2021, zwei Drittel dieser Strafe waren am 7. Juni dieses Jahres verbüßt.