Asylbewerberunterkunft in Saarlouis : Verdächtiger über 30 Jahre nach Brandanschlag gefasst

Karlsruhe Dem mutmaßlichen Täter werden Mord, versuchter Mord sowie Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll aus rassistischen und rechtsextremistischen Motiven heraus im September 1991 ein Feuer in einer Unterkunft für Geflüchtete in Saarlouis gelegt haben.

Mehr als 30 Jahre nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis mit einem Toten und zwei Verletzten hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Dem Deutschen wird vorgeworfen, aus rassistischen und rechtsextremistischen Motiven heraus am 19. September 1991 in der Unterkunft ein Feuer gelegt zu haben, wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte.