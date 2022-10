Razzia in Hessen : Verdacht auf Kindesmissbrauch: Hausdurchsuchungen in Hessen

Wiesbaden 58 Männern und vier Frauen wird die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen.

Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sind in Hessen 62 Wohnungen und Häuser in der vergangenen Woche durchsucht worden. Bei den Beschuldigten handle es sich um 58 Männer und vier Frauen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Wiesbaden mit.