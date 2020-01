Frau aus China auf Isolierstation : Erster Verdacht auf Coronavirus-Infektion in Berlin

Ärzte in Wuhan in kompletter Schutzmontur. Foto: dpa/Xiong Qi

Berlin Hat der Coronavirus nun auch Deutschland erreicht? In Berlin wurde eine Frau unter Quarantäne gestellt, die aus China nach Deutschland kam.

In Berlin gibt es nach Angaben der Behörden einen ersten Verdachtsfall des Coronavirus. "Uns liegt derzeit die Information eines Verdachts des Coronavirus 2019-nCoV der DRK-Kliniken Mitte vor", sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit. am Sonntag. "Wir warten derzeit auf die Testergebnisse zum Verdachtsfall." Diese sollten noch im Laufe des Tages vorliegen. Es handele sich um eine Frau. Diese sei mit entsprechenden Symptomen in das Krankenhaus im Stadtteil Wedding gekommen, sagte der Staatssekretär für Gesundheit, Martin Matz, der "Bild"-Zeitung. Sie sei in China gewesen und nun auf der Isolierstation. In Berlin sei jedes Krankenhaus in der Lage, Patienten mit den betreffenden Symptomen zu isolieren.