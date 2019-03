Verdacht auf Anschlag: Anti-Terror-Razzien in Hessen und Rheinland-Pfalz

Anti-Terror-Razzien in Hessen und Rheinland-Pfalz

Frankfurt/Main In Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz wurden mehrere Gebäude durchsucht – wegen des Verdachts auf die „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat“.

Polizisten haben am Freitagmorgen in mehreren Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz Anti-Terror-Durchsuchungen vorgenommen. Es gehe um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Es handele sich um eine größere Aktion.