Verbraucherzentralen „Fakehop-Finder“ schützt vor Internet-Betrug

Der „Fakeshop-Finder“ ist ein Projekt der Verbraucherzentralen in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der Verbraucherschützer werden pro Monat etwa 2.500 Fakeshops neu durch das Tool erkannt. Es gebe in Ampelfarben an, ob Verbraucher der jeweiligen Website vertrauen können, sie genauer prüfen oder gar nicht nutzen sollten, hieß es.