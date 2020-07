"Verbotene Liebe – Next Generation" auf TV Now : Neuauflage von ARD-Vorabendserie startet im Winter 2020

"Verbotene Liebe – Next Generation" auf TV Now

Düsseldorf "Verbotene Liebe" lief rund 20 Jahre lang im Ersten und schrieb mit 4664 Episoden eine Erfolgsgeschichte. 2015 war Schluss – doch nun soll es beim Streamingportal TV Now eine Fortsetzung geben. Ein paar alte Bekannte sollen auch dabei sein.

Das Streamingportal TV Now will die Kultserie wiederbeleben. Die Zutaten: die neue Familie Verhoven, drei Liebespaare, ein gut gehütetes Geheimnis und einige altbekannte Charaktere. Die Neuauflage knüpft laut TV Now nicht am bisherigen Ende an, es geben jedoch „einen hochexplosiven Ausgangspunkt“. Aus "Verbotene Liebe" werde "Verbotene Liebe – Next Generation".