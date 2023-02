Tag der Liebe Warum feiern wir eigentlich den Valentinstag?

Der Autor der weltberühmten „Canterbury Tales“, Geoffrey Chaucer, gilt als einer der ersten Dichter, die die romantische Liebe mit dem Heiligen Valentin in Verbindung bringen. „Denn dies war just Sankt Valentinus' Tag, / wo jeder Vogel dorthin kommt als Freier.“ In seinem mittelenglischen Gedicht „Parlament der Vögel“, das zwischen 1381 und 1382 entstand, nimmt er die höfische Liebe auf die Schippe. Vögel verschiedener Arten schickt Chaucer zur Balzzeit Mitte Februar auf lyrische Braut- und Bräutigamschau. „Und alle Vögel waren emsig nur, / Gar artig jetzt zu werben; sie begehrten, / Mit ihrem Willen, Weibchen und Gefährten.“ In einem frühlingshaften Garten debattieren die Tiere am Tag des Heiligen Valentin darüber, welche Form der Paarung und Beziehung denn wohl die richtige sei. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Valentinstag.