Trend weltweit zu beobachten Väter bei der Geburt ihrer Kinder immer älter – historisch keine neue Entwicklung

Das Durchschnittsalter von Vätern bei der Geburt ihrer Kinder steigt in Deutschland seit etlichen Jahren an. Im Jahr 1991 lag das mittlere Alter von Vätern bei der Geburt des Nachwuchses noch bei 31,0 Jahren, wie Forscher des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und der Universität Oldenburg in der Fachzeitschrift „Human Reproduction“ berichten. 2022 waren sie dagegen im Schnitt 34,7 Jahre alt. „Dieser Trend ist weltweit in vielen Ländern zu beobachten“, schreibt das BiB in Wiesbaden am Dienstag in einer Mitteilung.