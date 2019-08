Auch für Menschen gefährlich : Tödliches Vogelvirus breitet sich in Thüringen aus

Jena Das für Amseln tödliche Usutu-Virus breitet sich in Thüringen offenbar weiter aus. Das Virus kann auch die menschliche Gesundheit beeinträchtigen.

Seit Jahresbeginn sei der Erreger schon an 25 Vögeln im Freistaat nachgewiesen worden, sagte Klaus Lieder vom Naturschutzbund (Nabu) am Montag in Jena. Der erste Fall in Thüringen sei erst im vorigen Jahr aufgetreten, fügte der Sprecher des Landesfachausschusses für Ornithologie des Umweltverbandes hinzu. Das Virus könne in seltenen Fällen auch die menschliche Gesundheit beeinträchtigen.