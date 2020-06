Drogenhändler saß 33 Jahre in US-Haft : USA schieben Pablo Escobars rechte Hand nach Deutschland ab

Drogenhändler saß 33 Jahre in US-Haft

Pablo Escobar, der „el Patron“ ist in Kolumbien immer noch allgegenwärtig (Archivbild). Foto: dpa/Daniel Romero

Berlin Die USA haben einen berüchtigten früheren Drogenhändler nach Deutschland abgeschoben. Der Deutsch-Kolumbianer ist am Dienstagmorgen in Frankfurt den deutschen Behörden übergeben worden.

Das berichtete der „Spiegel“. Der 70-Jährige galt jahrelang als rechte Hand des legendären kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar und führte gemeinsam mit ihm das Medellin-Kartell, das in den 1970er und 1980er Jahren massenhaft Kokain aus Kolumbien in die USA schmuggelte.

Er saß nach einer Verurteilung zu lebenslanger Haft seit 1987 in den USA im Gefängnis. Dem Bericht zufolge kooperierte er aber später mit den Behörden und kam in ein Zeugenschutzprogramm. Der Mann, dessen Vater aus Deutschland stammte, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Spiegel-Informationen soll er hier zunächst von einer gemeinnützigen Organisation betreut werden. Von den Behörden habe er nichts zu befürchten, da er seine Strafe wegen Drogenhandels in den USA abgesessen habe.