In Warnemünde vermisst US-Teenager von Kreuzfahrtschiff in Brandenburg gefunden

„Wir sind alle froh, dass der Junge wieder wohlbehalten da ist“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel. Der Teenager aus den USA, der mit seiner Großmutter eine Kreuzfahrt machte, soll durch die Gamer-Szene Kontakte in Deutschland haben. Anhaltspunkte für eine Straftat gibt es nicht.