Urteile gegen „Gruppe S.“ erwartet Der Terrorprozess geht zu Ende

Nach mehr als 170 Verhandlungstagen soll am Donnerstagmorgen das Mammutverfahren gegen die mutmaßlich rechtsextreme „Gruppe S.“ beendet werden. Dann will das Oberlandesgericht Stuttgart die Urteile gegen elf Angeklagte verkünden. Ihnen wird vorgeworfen, eine Terrorzelle gegründet zu haben. Sie wollten demnach mit Anschlägen gegen Moscheen einen Bürgerkrieg in Deutschland provozieren. Die Angeklagten waren im Februar 2020 festgenommen worden.