G20-Krawalle in Hamburg : Gericht verurteilt 36-Jährigen zu vier Jahren Haft

Hamburg Zwei Jahre sind seit den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg vergangen. Jetzt hat ein Gericht einen der Gewalttäter zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt. Der hatte unter anderem Flaschen auf Polizisten geworfen.

Zwei Jahre nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat das Amtsgericht die bisher höchste Freiheitsstrafe gegen einen Tatverdächtigen verhängt. Ein 36-Jähriger wurde am Montag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.