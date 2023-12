Tote kann nun ruhen BGH bestätigt Urteil zu abgetrenntem Kopf vor Landgerichtsgebäude

Im Juni 2022 hatte ein Mann den abgetrennten Kopf eines anderen Mannes vor dem Landgerichtsgebäude in Bonn platziert. Nun wurde das Urteil von BGH bestätigt. „Der Fall ist damit abgeschlossen und der Tote kann seine Ruhe finden“, sagte der Vorsitzende Richter des zweiten Strafsenats, Ekkehard Appl, am Mittwoch in Karlsruhe. Das Landgericht Bonn hatte den damals 39 Jahre alten Mann im Januar wegen Störung der Totenruhe zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. (Az. 2 StR 270/23)