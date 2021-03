Tod eines 14-Jährigen : Urteil wegen Mordes nach Raser-Unfall in München

Urteil wegen Mordes nach Raser-Unfall in München

München Im November 2019 floh ein Autofahrer vor der Polizei und raste dabei in eine Gruppe Jugendlicher. Ein 14-Jähriger wurde dabei erfasst und starb. Jetzt ist vor Gericht das Urteil gegen den Fahrer gefallen.

Im Prozess um einen tödlichen Raserunfall in München ist der Angeklagte wegen Mordes, vierfachen Mordversuches, gefährlicher Körperverletzung und verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschied das Landgericht München I am Dienstag. Außerdem wurde die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt angeordnet.