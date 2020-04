Urteil in Schweinfurt : Zweieinhalb Jahre Haft für 400 zerkratzte Autos

Schweinfurt Ein einzelner Mann hat mehr als 400 Autos zerkratzt. Die Taten fanden in Schweinfurt, Würzburg und einem Nachbarort statt. Am Freitag verurteilte ihn das Landgericht Schweinfurt dafür zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

In einer Münchner Tiefgarage brennen mitten in der Nacht Autos. Rund um den Hamburger Flughafen beschädigen Unbekannte weit mehr als 200 Fahrzeuge. Egal ob platte Reifen, zerstörte Scheiben oder Lackkratzer: Bundesweit wird „des Deutschen liebstes Kind“ immer wieder zum Ziel von Attacken.

Die Suche nach den Tätern gestaltet sich oft schwierig, denn viele wählen nach Erfahrung der Ermittler die Wagen von Fremden aus. Geltungsbedürfnis, reine Zerstörungswut, Langeweile oder schlicht Frust: Die Tatmotive sind verschieden, zuweilen recht banal, wie der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Thomas Bliesener, erläutert. „Ich möchte Bedeutung haben, ich möchte wahrgenommen werden von der Gesellschaft“, beschreibt der Psychologe, was in den Köpfen solcher Täter vorgehen kann. Sie genössen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für ihre Delikte dann im Stillen.

Für die Taten gibt es selten Zeugen. Manchmal sind die Hintergründe auch politischer Natur, etwa wenn in Berlin mutmaßlich Linksextremisten gezielt Luxuswagen anzünden. Laut aktueller Polizeilicher Kriminalstatistik wurden 2018 genau 213 748 Fälle von Sachbeschädigung an Kfz - also an Autos, Lastwagen oder Motorrädern - bundesweit erfasst. „Mehr als ein Drittel (38,1 Prozent) der registrierten "Sachbeschädigung" betreffen Kraftfahrzeuge“, heißt es in dem Bericht. Die Aufklärungsquote sei mit 18,9 Prozent besonders niedrig. Mehr als 30 000 Verdächtige konnten ermittelt werden - die meisten (85,4 Prozent) waren Männer.