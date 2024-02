Werbung verletze Persönlichkeitsrechte Urteil im Streit zwischen Jan Böhmermann und Imker erwartet

Im Zivilrechtsstreit um Werbung mit Namen und Bild von TV-Satiriker Jan Böhmermann gegen einen Imker aus der sächsischen Stadt Meißen soll am Landgericht Dresden am Donnerstag ein Urteil verkündet werden. Böhmermann will dem Bienenzüchter und Unternehmer aus Sachsen, der zuvor unfreiwillig in der Sendung „ZDF Magazin Royale“ vorgekommen war, die Werbung für „Beewashing-Honig“ verbieten. Er sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt.