Diebstahl aus Grünem Gewölbe Urteil im Prozess zum Juwelendiebstahl erwartet

Für fünf der angeklagten Mitglieder des Berliner Remmo-Clans werden mehrjährige Haftstrafen erwartet. Einige von ihnen könnten unter strengen Auflagen erst einmal aus der Haft entlassen werden, wie ein Gerichtssprecher am Montag in Dresden bestätigte. Neben milderen Strafen war dies Teil einer juristischen Verständigung in der Hauptverhandlung.