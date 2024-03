Urteil in Flensburg Gericht verwarnt Mann, der Video von Brandopfern veröffentlichte

Bei dem Feuer vor zehn Monaten in Flensburg waren ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter gestorben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Einige von ihnen brachten sich unter dramatischen Umständen vor dem Feuer in Sicherheit. Einige dieser Szenen hat der Mann gefilmt und online gestellt. Das Video zeigt den Angaben zufolge unter anderem eine Frau, die zwei Kinder vom Dachgeschoss in einen ausgepolsterten Müllcontainer hat fallen lassen und anschließend selbst in den Müllcontainer gesprungen ist. Dabei habe sie sich schwere Verletzungen zugezogen.