Urteil: 2500 Euro Bußgeld wegen Zerschneiden der Deutschlandflagge

38-Jähriger in Berlin verurteilt

Berlin Für die Beschädigung einer Deutschlandfahne hat ein Berliner Strafgericht einen 38-jährigen Mann zu einer Geldstrafe von insgesamt 2500 Euro verurteilt. Der Mann muss 50 Tagessätze zu 50 Euro zahlen.

Das sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Daniel S. hatte Anfang Juni in seinem Büro in Berlin eine Deutschlandflagge zerschnitten und den goldenen Streifen entfernt. Verurteilt wurde er nun wegen Verunglimpfung des Staats und seiner Symbole.